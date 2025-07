Le Havre. 73 voiliers participeront à la prochaine Transat Café l'Or

Pour sa première édition sous un nouveau nom, la transatlantique en double Café L'Or, ex-Transat Jacques Vabre, a annoncé la présence de 73 bateaux au départ du Havre vers la Martinique le 26 octobre prochain. "Nous sommes fiers de réunir les marins les plus prestigieux et les plus compétitifs", a déclaré jeudi 3 juillet Gildas Gauthier, coprésident de la course qui se déroule tous les deux ans depuis 1993.

• A lire aussi. Voile. Une année maritime au Havre, avec la Transat Café l'Or

Au total, ce sont 146 skippers, dont 18 femmes, qui s'élanceront sur quatre parcours différents en direction de Fort-de-France pour un périple de plus de 3 750 milles (7 000km) dans l'Atlantique.

De grands noms de la voile

Quatre Ultim sont annoncés sur la ligne de départ, barrés par certains des plus célèbres marins français comme Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), Thomas Coville (Sodebo) ou encore Tom Laperche et Franck Cammas (SVR Lazartigue), qui vise sa 5e victoire. "Gagner avec SVR Lazartigue et avec Tom serait déjà une belle récompense en soi, le record de victoires sur la Transat Café L'Or, on va le garder pour les livres d'histoire", a déclaré Franck Cammas, 52 ans. Le nouveau Maxi Edmond de Rothschild, en cours de construction à Lorient, ne figure pas encore parmi les inscrits. Contactée jeudi par l'AFP, l'écurie Gitana a confirmé son intention de participer à la transatlantique si le chantier termine à temps.

• A lire aussi. Le Havre. La 17e Transat Café L'Or interdit le retour en cargo pour des raisons écologiques

Du côté des Imoca, la plupart des héros du dernier Vendée Globe seront de la traversée, à l'exception notable du Havrais Charlie Dalin, qui a récemment annoncé son forfait en raison de problèmes de santé. Il sera remplacé à la barre du Macif par Sam Goodchild.

• A lire aussi. Voile. Charlie Dalin contraint de renoncer à la Transat Café L'Or et au reste de la saison 2025

Plus nombreux qu'en 2023, 10 Ocean Fifty, des trimarans de 15 mètres, décolleront du Havre. On y retrouvera notamment le tenant du titre Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton), en tandem avec Damien Seguin.

Enfin, les Class40, plus petits bateaux de la flotte, se démarquent par la présence d'une légende de la voile, de retour aux affaires. Double vainqueur du Vendée Globe, le navigateur Michel Desjoyeaux sera à la barre du Trimcontrol avec Alexandre Le Gallais. "De sacrés cadors arrivent dans la classe. Les marins comme Michel Desjoyeaux, je les regardais gagner le Vendée Globe quand j'étais petit. Maintenant j'ai la chance de pouvoir les affronter", a savouré le Havrais Thimoté Polet, skipper de Zeiss.

• A lire aussi. Le Havre. Thimoté Polet, un hyperactif sur les pontons

Les voiliers les plus rapides devraient atteindre Fort-de-France en une quinzaine de jours.