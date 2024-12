Le Havre. Thimoté Polet, un hyperactif sur les pontons

Cinq mois après avoir démâté au beau milieu de l'Atlantique, Thimoté Polet se remémore avec lucidité l'accident survenu sur sa première transatlantique en solitaire, entre Lorient et New York. "On apprend beaucoup sur soi quand on est au milieu de l'océan, sans mât, avec le doigt plié en deux !", constate le marin de 23 ans, qui n'a pas encore récupéré à 100% l'usage de son auriculaire droit. "Il y a cette phase où l'adrénaline redescend et où on se dit : j'aurais vraiment pu y passer. Les centaines de messages que j'ai reçus m'ont permis de surmonter ça", relate le Havrais qui continue malgré tout, entre les séances de kiné quotidiennes, à bâtir son rêve de course au large.

"Une nouvelle fusée" plus performante

Une passion pour la mer qui remonte à la petite enfance, à bord du bateau paternel. "Quand on a 7 ans et qu'on navigue en janvier au Havre, c'est un sacré défi !", sourit Thimoté Polet. Optimist, 420… Licencié au Sport nautique et plaisance du Havre (SNPH), il suit le circuit traditionnel des jeunes amateurs de voile. S'il excelle en match racing (régate en duel), c'est finalement vers la course au large qu'il s'oriente, à l'aube de la vingtaine. Juste après avoir bouclé sa première Transat Jacques Vabre, en 2021, l'étudiant annonce la couleur : il sera au départ de la Route du Rhum en 2026, avec un Class 40 neuf. "La nouvelle fusée", conçue par le chantier JPS à La Trinité sur Mer, sera livrée le mois prochain. "Nous avons axé le bateau sur deux points : la sécurité et la fiabilité - et c'était déjà décidé avant l'accident ! - et la polyvalence pour naviguer dans toutes les conditions de vent, ce qui pouvait me manquer sur l'ancien bateau", détaille Thimoté Polet. Pour les premières navigations hivernales de son joujou, le marin devrait prendre le large vers des mers plus chaudes, Cascais au Portugal ou les Canaries, en Espagne, "car naviguer en janvier au Havre, peu importe l'âge qu'on a, c'est toujours un défi", sourit le jeune homme. Cet exil volontaire se fera avec un autre bateau havrais, le Class 40 Sogestran Seafrigo, sur lequel naviguent Cédric Chateau, ancien coach de Thimoté Polet, et Guillaume Pirouelle. Ensemble, ils ont monté Water and Technology Factory, une écurie de course permettant de partager certaines dépenses, certains entraînements… et certaines galères, aussi, comme quand le Sogestran Seafrigo s'est retrouvé à la dérive, après avoir été frappé par la foudre dans les Antilles, en mars dernier. "Donner sans attendre en retour, c'est aussi une des valeurs de ce sport", souligne Thimoté Polet, qui faisait partie de l'équipe chargée de le retrouver et le remorquer.