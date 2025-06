Voile. Charlie Dalin contraint de renoncer à la Transat Café L'Or et au reste de la saison 2025

Charlie Dalin évoque "une décision difficile" après l'annonce de son renoncement à participer au reste de la saison 2025 incluant la Transat Café L'Or, au départ du Havre le 26 octobre. C'est son sponsor Immoca Santé Macif Prévoyance qui a transmis l'information, mardi 24 juin, dans un communiqué. Ce dernier précise que le skipper Sam Goodchild, qui le remplace déjà sur la Course des Caps prévue dimanche 29 juin, au départ de Boulogne sur Mer, "prendra donc la barre de Macif Santé Prévoyance jusqu'à la fin de la saison 2025". Le skipper anglais sera épaulé par Loïs Berrehar issu de la filière Skipper Macif sur les saisons 2022-2024.

"Je suis évidemment déçu"

Le calendrier des courses est donc maintenu pour l'équipe (Course des Caps, Défi Azimuts et Transat Café L'Or) mais sans la participation du skipper havrais pourtant triomphant sur le dernier Vendée Globe. Ce dernier reste en convalescence post-opératoire. "Priorité à la santé, a-t-il déclaré. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir naviguer cette saison, mais j'ai une totale confiance en Sam et Loïs pour porter haut les couleurs de Macif Santé Prévoyance". Et son co-équipier Sam Goodchild de rétorquer : "Mes pensées accompagnent bien sûr Charlie, et je lui adresse tout mon soutien."

Charlie Dalin assure qu'il suivra avec "beaucoup de fierté" la progression du duo cette saison et ne prévoit aucune autre déclaration sur le sujet.