Course au large. La Transat revient en 2025 au Havre… avec un nouveau nom !

Ne dites plus Transat Jacques Vabre, mais Transat Café L'Or Le Havre Normandie : le défi nautique bisannuel au départ de la cité océane change de nom. Les organisateurs l'ont annoncé jeudi 5 décembre, à un peu moins d'un an du départ, qui sera donné le dimanche 26 octobre 2025.

Toujours quatre classes de bateaux

Via ce changement, le groupe JDE Peet's, coorganisateur de cette course au large, choisit de valoriser une autre de ses marques de café, la plus vendue en France. Voilà pour le marketing. Sur le plan sportif, en revanche, la recette reste rigoureusement la même : près de 160 skippers sont attendus pour traverser l'Atlantique en duo. Il seront répartis en quatre classes de bateaux (Class 40, Imoca, Ocean Fifty et Ultim) avec quatre départs échelonnés, quatre parcours et donc quatre duos de vainqueurs.

• A lire aussi. La Transat Jacques Vabre, ancrée depuis trente ans

Pour la troisième fois, en 2025, l'arrivée se fera à Fort-de-France, en Martinique. Près de 80 bateaux sont attendus au départ de cette 17e édition, contre 95 en 2023. "Nous ne fixons pas de limite, et l'on sait de toute façon que les éditions après Vendée Globe rassemblent un peu moins de bateaux", note Gildas Gautier, co-directeur général de la Transat Café L'Or. Si le casting n'est pas encore connu, Charlie Dalin a d'ores et déjà coché la date : "Je sors de cette dépression sans encombre, je termine ce tour du monde et on se retrouve au Havre en fin d'année prochaine, avec le bateau, parce que je serai au départ", a assuré le Havrais, dans une vidéo tournée sur le Vendée Globe, où une tempête se profile en tête de course.

Le budget global de la course devrait se maintenir autour des 5,5 millions d'euros. Une somme qui a doublé entre 2019 et 2023. Au moins 500 000 visiteurs sont attendus sur le village de la course, qui ouvrira le vendredi 17 octobre.