La Transat Jacques Vabre, ancrée depuis trente ans

Foil, carènes arrondies et bientôt, sans doute, matériaux écolos : la Transat Jacques Vabre, c'est aussi trente ans d'innovations techniques sur les bateaux.

Particulièrement scruté sur cette 16e Transat Jacques Vabre, le Havrais Charlie Dalin sera à la barre d'une toute nouvelle monture : l'Imoca Macif Santé Prévoyance. Un navire entièrement pensé pour "aller plus vite que les autres", plaisantait le skipper lors de sa mise à l'eau, en juin dernier. En duo avec Pascal Bidégorry, Charlie Dalin profitera de cette course pour pousser les performances de son bateau neuf. "La Transat Jacques Vabre est très prisée pour cela, poursuit le Havrais. On peut aller vite et naviguer à fond, à deux. C'est une course qui tombe à point nommé à un an du Vendée Globe." "C'est une bonne transat pour tester des innovations et préparer les autres circuits", confirme Vincent Riou, qui disputera cet automne sa dixième Jacques Vabre, en tant que co-skipper d'Aurélien Ducroz sur Crosscall.

La révolution foil

Depuis 1993, au fil des ans, le public havrais a en effet été aux premières loges pour constater l'évolution de la course au large. En 2015, par exemple, les premiers foils font leur apparition, en catégorie Imoca (les bateaux du Vendée Globe). À l'époque, cinq bateaux sur vingt sont équipés de ces "moustaches" en carbone, qui permettent de faire décoller les navires au-dessus de l'eau. Deux éditions plus tard, en 2019, la moitié des Imoca inscrits en seront équipés, dont le vainqueur, Apivia, skippé par Yann Eliès en duo avec un certain… Charlie Dalin. Mais le développement le plus remarquable est sans doute celui des Class 40, plus petits bateaux de la course, d'une longueur de 12 m. Plus abordables tant sur le prix que la navigation, ils permettent à des "amateurs éclairés" de traverser l'Atlantique. Cette catégorie regroupera cette année 47 duos, dont plusieurs 100 % normands. "Il n'y a jamais eu autant de niveau", analyse Cédric Chateau, l'un des Havrais en compétition. "Lors de ma première participation, en 2017, il y avait dix-sept Class 40 dont un seul bateau neuf. Aujourd'hui, la flotte s'est considérablement professionnalisée, avec dix bateaux neufs, dix mis à l'eau l'an dernier, autant l'année d'avant." Le marin, par ailleurs entraîneur au pôle espoirs du Havre, voit en cette catégorie "un laboratoire, où une poignée d'architectes se livrent une bataille sans merci". Symbole de cette passionnante compétition : le scow, qui devient incontournable en Class 40. Ce "nez rond" permet à la carène de moins taper dans la mer et donc à l'embarcation de prendre de la vitesse.

[photo3]

Une course à la performance que suit avec circonspection Roland Jourdain. Vainqueur en 1995 avec Paul Vatine, il prône aujourd'hui "un ralentissement" dans la course au large. "Elle est considérée comme 'green', mais l'impact carbone de la construction de nos bateaux est de plus en plus fort, et on en construit encore plus. Il faut arriver à enrayer cela", estime Roland Jourdain, qui a opté pour la fibre de lin normande, plus écolo, pour son catamaran We Explore. "Que l'on soit à 20, 30 ou 40 nœuds, le public s'en fiche", estime Roland Jourdain. Navires plus solides, capables de recevoir du fret pour le retour des courses… "Il y a mille choses à imaginer pour que la course au large ait un rôle moteur", en matière de transition écologique.

[photo2]