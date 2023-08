[Vidéo] Transat Jacques Vabre. À bord du Class 40 neuf du duo Cédric Chateau / Guillaume Pirouelle

On le reconnaît à son papillon rose peint sur le pont, symbole du partenariat avec l'association Imagine for Margo, qui lutte contre les cancers des enfants. Le Class 40 Seafrigo-Sogestran, sorti il y a quelques semaines des chantiers JPS de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), se confronte pour la première fois à d'autres concurrents de la transat Jacques Vabre. En cette fin août, sept équipages s'entraînent au large de Cherbourg, dans la Manche. "On rentre vraiment dans la préparation nautique. Jusqu'ici, le bateau a navigué seul, sur le retour de Bretagne puis en baie du Havre. Là, on va voir ce qu'il donne par rapport aux autres", se réjouit Cédric Chateau, skipper de ce Class 40 neuf.

"On l'a façonné pour nous"

Il y a deux ans, le Havrais avait dû louer un bateau pour courir la Jacques Vabre avec Jérémie Mion. Le duo avait terminé troisième de sa catégorie. Cette fois, ses partenaires, Seafrigo et Sogestran, sont les armateurs du projet. Sur ce nouveau Class 40, conçu par l'architecte naval Sam Manuard, Cédric Chateau et son co-skipper Guillaume Pirouelle ont pu ajuster le design de base : "La partie électronique, les choix de voile, l'organisation de l'accastillage à bord… On l'a façonné pour nous. Maintenant, il va falloir lire le mode d'emploi !"

A bord du Class 40 de Cédric Chateau Impossible de lire le son.

Pour maîtriser finement toutes les capacités d'un bateau comme celui-ci, par tous les temps et dans toutes les conditions de mer, Cédric Chateau estime qu'il faudra en réalité plus d'un an. Le duo compte cependant sur la polyvalence de cette nouvelle coque, particulièrement rapide dans la brise voire la tempête au portant, pour prendre un maximum de distance sur les concurrents. La compétition sera toutefois rude, dans une classe en plein développement, "où les architectes se livrent une bataille sans merci". Plus de quarante Class 40 prendront le départ de la transat Jacques Vabre le dimanche 29 octobre au Havre, dont une dizaine de bateaux neufs.