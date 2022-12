Le Havre. Près de 200 marins attendus pour les 30 ans de la transat Jacques Vabre

En octobre 2023, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre fêtera ses trente ans dans la cité océane avant de rejoindre la Martinique, où se jouera pour la deuxième fois consécutive l'arrivée de celle qu'on appelle aussi la Route du Café.

Déjà près de 100 tandems dans les trois classes ouvertes - IMOCA, Ocean Fifty et Class40 - se sont engagés. Pour sa 16e édition, la plus longue des transats sera encore une fois une grande fête populaire au Havre, port historique de départ depuis les années 1990.

Trois classes, trois parcours

Le départ sera donné le 29 octobre 2023 au Havre, premier port caféier de France. Avant cela et dès le 20 octobre, ce sera l'ouverture du village avec une grande fête qui s'annonce autour du bassin Paul Vatine. Un rendez-vous populaire qui n'empêchera pas la Route du café de s'interroger sur son empreinte environnementale, elle qui est reconnue comme événement référent en la matière par l'ADEME depuis 2009.

La direction de course travaille sur l'élaboration de trois parcours différents. Testée en 2021, cette innovation doit garantir des arrivées groupées en Martinique. Les Class40 resteront en Atlantique Nord avec plus de 4 500 milles à parcourir, faisant de la Route du Café la plus longue des transats. Quant aux Ocean Fifty et IMOCA, ils feront un crochet par l'Atlantique Sud avec deux passages du Pot au noir à la clef et près de 6 000 milles devant les étraves.

30 ans, 100 duos, 3 vainqueurs

Pas moins de 534 marins ont bravé l'Atlantique depuis 1993 et le lancement de la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et les plus belles terres de café. Si la première Transat Jacques Vabre a été disputée en solitaire et a consacré le Havrais Paul Vatine, elle passe au double dès 1995, un format qu'elle n'abandonnera jamais. Et ce sont bien les duos que l'on retient du palmarès de la Route du Café : Paul Vatine qui signe le doublé en 1995 aux côtés de Roland Jourdain, Franck Cammas - Steve Ravussin, Yves Parlier- Eric Tabarly, Franck-Yves Escoffier - Karine Fauconnier, Loick Peyron - Jean-Pierre Dick, Charlie Dalin - Yann Eliès, et tant d'autres associations de talents ont marqué l'épreuve de leurs personnalités multiples et complémentaires.