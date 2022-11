Route du Rhum. Le Havrais Cédric Chateau navigue contre les cancers des enfants

C'est un petit papillon rose, apposé sur la poupe du Class 40 Sogestran-Seafrigo de Cédric Chateau. Le logo de l'association Imagine For Margo va accompagner le skipper du Havre durant sa traversée de l'Atlantique, sur la Route du Rhum.

Un partenariat qui s'est noué à l'initiative de Ludivine Rouzès, représentante locale d'Imagine For Margo depuis la mort de sa fille aînée Emma, atteinte d'un neuroblastome. "On ne se connaissait pas, mais j'ai contacté Cédric sur les réseaux sociaux pour lui raconter notre histoire. Il a tout de suite été partant" raconte cette mère de quatre enfants, dont les actions des derniers mois ont permis de reverser 45 000 € pour la recherche, en septembre.

Une grande tombola

"Il y a dans le nautisme et dans notre combat certaines valeurs qui se rejoignent. Quand on est face à la maladie, comme lors d'une course à la voile, il y a des moments d'accalmie, mais aussi des moments au creux de la vague, face à des éléments que l'on ne peut pas maîtriser" souligne Ludivine Rouzès. A Saint-Malo, port de départ de la Route du Rhum, plusieurs enfants malades et leur famille ont pu visiter le Class 40 de Cédric Chateau. De quoi susciter quelques vocations : "Parents et enfants sont repartis avec des étoiles plein les yeux et des projets d'avenir."

Ludivine Rouzès Impossible de lire le son.

Pendant toute la durée de la Route du Rhum, une grande tombola est ouverte sur unetransatpourmargo.fr. A la clé : des lots en lien avec le nautisme ainsi qu'un vol aller/retour vers Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Chaque année, en France, 2 500 cancers sont diagnostiqués chez les enfants. 500 petits patients en meurent.