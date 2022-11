Voile. Douze Normands au départ de la 12e Route du Rhum

Ils s'élanceront dimanche 6 novembre de Saint-Malo à 13 h 02 précises, pour un peu plus de 3 500 milles, direction la Guadeloupe. La douzième édition de la Route du Rhum rassemble 138 marins - et autant de bateaux - répartis en six catégories : Ultim, Ocean Fifty, Imoca, Class40, Rhum Mono et Rhum Multi.

Dalin parmi les favoris

Cette course transatlantique en solitaire et sans escale sera disputée par douze marins normands ou licenciés dans la région. Parmi eux, un grand favori, en catégorie Imoca : le Havrais Charlie Dalin, sur son bateau Apivia. Premier à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 2020, le marin de 38 ans a brillé dans toutes les courses estivales, remportant la Bermudes 1000, la Vendée Arctique et la 48h Azimut, après une 2e place sur la dernière Transat Jacques Vabre. C'est sa première Route du Rhum. Le benjamin des Normands sera le Granvillais Martin Louchart, 20 ans, qui sera une nouvelle fois à la barre du Class 40 Randstad-Ausy. Le doyen sera le Cherbourgeois Halvard Mabire, âgé de 55 ans, qui s'élancera en catégorie Rhum Multi.

Le directeur de course, Francis Le Goff, est aussi le directeur de la Ligue de voile de Normandie.

Les Normands dans la course

Catégorie Imoca

- Charlie Dalin (Le Havre) sur Apivia

- Louis Duc (Barneville-Carteret) sur Fives-Lantana Environnement

- Manuel Cousin (Rouen) sur Groupe Sétin

Catégorie Class 40

- Martin Louchart (Granville) sur Randstad-Ausy

- Marc Lepesqueux (Granville) sur Curium Life Forward

- Brieuc Maisonneuse (Granville) sur CMA Île-de-France – 60 000 rebonds

- Xavier Macaire (Mont-Saint-Aignan) sur Groupe SNEF

- Cédric Chateau (Le Havre) sur Sogestran-Seafrigo

- Yves Courbon (Le Havre) sur Edigo-Univerre

- Pierre-Louis Attwell (Honfleur) sur Vogue avec un Crohn

- Pierre Casenave-Péré (Caen) sur Legallais

Catégorie Rhum Multi

- Halvard Mabire (Cherbourg) sur GDD