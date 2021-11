Le Havre. Francis Le Goff, capitaine de la Transat Jacques Vabre

C'est un son qui replonge Francis Le Goff, directeur de la Ligue de voile de Normandie, dans ses premiers souvenirs de mer. "Teuf-teuf-teuf-teuf-teuf…" Le toussotement du bateau de son marin de père, baptisé Plejadur, "plaisir" en breton. "Quand il était à la maison, on partait en mer dans son petit bateau en bois. On se demandait si le moteur n'allait pas caler…", sourit le gaillard de 52 ans aux yeux clairs.

"La Bretagne, ça manquait de sel"

La mer, ce natif des Côtes-d'Armor ne l'a plus jamais quittée. Après une fac d'administration économique et sociale - "pour faire plaisir à ma mère" - il étudie à l'école nationale de voile de Quiberon, dans le Morbihan. En 1994, un formateur lui propose un contrat de deux ans au Havre, pour développer les formations et les entraînements. "Tout était à faire, se remémore Francis Le Goff. On mettait tous les bateaux à l'eau en même temps : optimists, lasers, etc. Aujourd'hui, tout le monde a son entraînement spécifique." La Normandie ne compte à l'époque que deux skippers professionnels. "J'aurais pu retourner en Bretagne, où j'aurais sans doute pu prendre la direction d'une école de voile au bout de quelques années. Mais cela manquait de sel." Francis Le Goff est resté. Il est aujourd'hui à la tête d'une "ligue atypique", qui emploie seize personnes et tient à son indépendance financière, "même si l'appui des collectivités est essentiel". "On intervient sur toutes les grandes courses pour la logistique, à terre, en mer…", poursuit le directeur. Aussi bien tournée vers la course au large que la voile olympique, la Ligue anime également un centre de formation initiale et continue. "Il est essentiel de remettre le sportif au cœur de tous les clubs normands, de la baie du Mont Saint-Michel au Tréport, du Havre aux Andelys", estime le patron.

Une nouvelle casquette

Dimanche 7 novembre, il sifflera pour la première fois le départ de la quinzième édition de la Transat Jacques Vabre en tant que directeur de course, après des années comme adjoint. Une nouvelle casquette pour Francis Le Goff, déjà capitaine de la Solitaire du Figaro depuis 2017. Son baptême de patron avait été rude, avec un départ sans un poil de vent dans l'estuaire de la Gironde, repoussé, puis suivi d'une grosse dépression sur la flotte. "Quarante Figaristes dans 45 nœuds (80 km/h) de vent, des voiles qui lâchent, des abandons, etc. J'ai cru que tout s'enchaînait pour que j'arrête !" Mais pas de quoi le décourager. "Du matin au soir, il n'y a pas une minute où je n'ai pas envie de venir au boulot."