Seafrigo-Sogestran. Jérémie Mion et Cédric Chateau : "Le top 5 serait un très bon résultat"

Il y a quelques mois, il était aux Jeux Olympiques de Tokyo. Spécialiste du 470, Jérémie Mion va goûter à un tout autre univers, sur la Transat Jacques Vabre. "J'ai tout à découvrir, j'ai juste fait six jours en mer d'affilée pendant la qualification ! Mais avec l'expérience que me transmet Cédric, j'ai quand même quelques armes." Car son co-skipper, Cédric Chateau, a de nombreux milles au compteur en course au large. Le marin de 44 ans, par ailleurs directeur du pôle espoir Voile Normandie au Havre, a déjà deux Routes du café à son actif, qu'il a bouclées à la 6e place en 2019 et à la 5e place en 2017. "On parle le même langage, ce sera une transat de partage", assure Cédric Chateau.

Le même architecte que Dalin

Le duo naviguera sur un Class 40 neuf, dessiné par le même architecte que celui de Charlie Dalin, vainqueur de la dernière Jacques Vabre en Imoca. "Il y a plein d'espoirs mais peu de certitudes, puisque ce sera sa première confrontation", indique le duo, qui affiche ses ambitions : "On serait très contents de réaliser un top 10, et un top 5 serait un très bon résultat."