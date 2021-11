Le Havre. Voile : Charlie Dalin arrive deuxième de la Transat Jacques Vabre

Le Havrais Charlie Dalin et son co-skipper Paul Meilhat sont arrivés vendredi 26 novembre en Martinique. Ils terminent sur leur Imoca Apivia sur la deuxième place du podium de la Transat Jacques Vabre (dans leur catégorie).

Le Normand a franchi la ligne d'arrivée à 6 heures et 31 secondes (11 heures et 31 secondes, heure métropolitaine). Le duo aura mis 18 jours, 1 heure, 21 minutes et 10 secondes pour parcourir les 5 800 milles théoriques depuis Le Havre, à la vitesse moyenne de 12,68 nœuds. En réalité, Charlie Dalin, avec ses trajectoires, a parcouru 6 642 milles à 14,64 nœuds.

Apivia est arrivée avec plus de 20 heures de retard sur le premier LinKedOut.