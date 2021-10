Le Havre. Charlie Dalin, des premiers bords en optimist au Vendée Globe

Ses premiers souvenirs de navigation remontent à la fin des années 80. Âgé de 6 ans, en vacances sur la presqu'île de Crozon (Finistère), le jeune Charlie Dalin découvre l'optimist. Le début d'une histoire d'amour qui l'a menée, mercredi 27 janvier, à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe en première position après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de course.

Adolescent, déjà,

"il n'aimait pas vraiment perdre"

Élève du collège Joliot-Curie puis du lycée Porte-Océane, le Havrais découvre la compétition à l'adolescence, alors qu'il est licencié au Club nautique et plaisance du Havre (CNPH), devenu aujourd'hui le SNPH. "Il avait environ 15 ans, j'en avais 23, je découvrais l'entraînement avec un groupe de marins en devenir", se souvient Cédric Chateau, son coach de l'époque, qui formait aussi une certaine Camille Lecointre… médaille de bronze aux JO de Rio. "J'ai le souvenir d'un jeune assez timide, sérieux, rigoureux", poursuit l'entraîneur, un garçon qui, déjà, "n'aimait pas vraiment perdre". Déjà, Charlie Dalin est déterminé. En témoigne son été en Angleterre, alors qu'il s'apprête à étudier l'architecture navale à Southampton. "À 18 ans, il est parti seul avec sa canadienne et un réchaud sur l'île de Whight. Il faisait du 'traîne-ponton' tous les matins pour essayer d'embarquer et apprendre l'anglais."

Transat, Figaro…

Une pluie de podiums

Diplômé en 2006, Charlie Dalin mène de front sa carrière dans l'architecture navale et sa vie de marin. Les performances s'enchaînent : une Transat AG2R, deux titres de champion de France de course au large, quatre podiums sur la Solitaire du Figaro, une Transat Jacques Vabre.

Le Havrais aura collaboré avec de grands marins, de Gildas Morvan à Yann Eliès en passant par Armel Le Cléac'h. Avant de se lancer sur le Vendée Globe, il a bénéficié des conseils d'un autre surdoué de la voile, François Gabart. Lui aussi s'était imposé aux Sables d'Olonne, il y a huit ans, en tant que bizuth.