Caen. Incendie dans un restaurant place Saint-Sauveur : une vingtaine de riverains évacués

Un important incendie s'est déclaré, vers 3 heures du matin, mercredi 6 août, au sein du restaurant Le Gustave, situé place Saint-Sauveur, en plein centre ancien de Caen. L'établissement est implanté au cœur d'un îlot comprenant plusieurs immeubles d'habitation, ce qui a nécessité une intervention rapide et massive.

19 personnes évacuées

Dix-neuf personnes ont été évacuées des logements mitoyens, par mesure de sécurité. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Enedis et GRDF sont intervenus sur place pour sécuriser les installations.

Plus de cinquante pompiers appuyés par une vingtaine d'engins ont été déployés sur ce sinistre. Si le foyer principal a été éteint au moyen de six lances à incendie, dont une sur une échelle, au petit matin le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados indiquait que les reconnaissances et l'extinction des foyers résiduels étaient en cours.