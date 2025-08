Normandie. La fin du Pass'Sport pour les plus jeunes inquiète dans les clubs et associations sportives

"C'est une incompréhension totale." Dominique Romeder, président du club Sainte-Marie basket au Havre, ne cache pas, comme beaucoup de ses collègues du monde sportif, son désaccord face à la révision du Pass'Sport.

A partir de la rentrée, le dispositif évolue : l'aide passe de 50 à 70 euros, mais elle ne concernera plus que les jeunes de 14 à 17 ans touchant l'allocation de rentrée scolaire. Les enfants de 6 à 13 ans en seront désormais exclus. Une décision que le gouvernement justifie par la volonté de cibler les 14-17 ans, une tranche d'âge où la pratique sportive diminue, alors qu'un adolescent sur cinq ne fait pas de sport en dehors de l'école.

Créé en 2021, le Pass'Sport vise à encourager la pratique sportive des jeunes en apportant un soutien financier aux familles. Il permettait jusque-là de réduire le coût d'inscription dans une association sportive, notamment pour les foyers les plus modestes.

Les clubs et associations sportives tirent la sonnette d'alarme

Dominique Romeder s'interroge sur la logique de cette réforme : "Rares sont les jeunes qui entrent dans un nouveau sport après 15 ans", explique-t-il. "C'est même souvent à cet âge-là qu'ils quittent les clubs pour aller vers des pratiques plus libres, sans contrainte." Même son de cloche chez Philippe Vignot, responsable de la section judo de l'ASPTT Rouen. Pour lui, tout se joue tôt : "S'ils n'ont pas commencé avant 15 ans, ils ne commenceront jamais après. Il faut vraiment les inciter de bonne heure à être dans le milieu du sport." A Rouen, où le club est implanté dans un quartier prioritaire, il craint également des conséquences sociales. "Les enfants n'auront plus d'occupation, plus de moyen de se défouler, et resteront dans les quartiers."

Antoine Martin, responsable des Castors Rislois à Pont-Audemer, va dans le même sens. Selon lui, le Pass'Sport représentait un coup de pouce essentiel pour les familles les plus modestes. "Les enfants défavorisés qui cherchent des activités en dehors de l'école ne pourront plus pratiquer de sport."

Des répercussions annoncées sur le terrain

Les responsables de clubs s'attendent à des effets immédiats. Dominique Romeder évoque "une perte énorme" à venir. Antoine Martin aussi redoute l'impact sur son club de canoë-kayak. "On aura une baisse de licenciés, c'est évident." Pour eux, cette réforme risque de pénaliser les enfants qui ont le plus besoin du sport et de fragiliser un peu plus des clubs déjà en tension.

Selon le gouvernement, depuis sa création en 2021, le Pass'Sport a permis à plus de 3,5 millions de jeunes d'avoir accès à une pratique sportive régulière.

Pratique. Toutes les informations sur la nouvelle version du Pass'Sport sont à retrouver sur le site sports.gouv.fr.