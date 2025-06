Normandie. Devant quatre ministres, MaiaSpace, Space X à la française, confirme son implantation à Vernon

Voilà de quoi mettre la Normandie encore un peu plus au centre de l'industrie spatiale mondiale. MaiaSpace, une filiale du groupe Ariane, a confirmé, vendredi 13 juin, l'implantation de sa future usine à Vernon dans l'Eure. Créée en 2022, la start-up avait pour mission développer un mini-lanceur compétitif et réutilisable, à la manière des fusées de SpaceX, pour la mise en orbite rapide de satellites. Un premier vol de démonstration est prévu dès 2027. Le premier étage du lanceur est conçu pour être réutilisé jusqu'à cinq fois, en se posant, une fois sa mission réalisée, à terre ou en mer sur une barge. Airbus et Safran, deux géants industriels, sont les principaux actionnaires de MaiaSpace.

Le lanceur doit permettre de mettre facilement en orbite des satellites à un coût réduit. - MaiaSpace

Quatre ministres, celui des Armées, Sébastien Lecornu, de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, de l'Industrie, Marc Ferracci et de la Recherche, Philippe Baptiste, se sont rendus sur place dans l'après-midi. "Le message avec le déplacement de quatre ministres, c'est que Maia est très important pour notre souveraineté et notre économie", indique une source du gouvernement. "Maia ouvre une nouvelle aire. Il est nécessaire de conjuguer performance, fiabilité, réduction des coûts et réutilisabilité", a insisté le ministre de l'Economie, en citant l'exemple de Space X du milliardaire américain Elon Musk. L'Etat, qui soutenait déjà MaiaSpace dans le cadre de son plan France 2030, annonce au passage un soutien supplémentaire au projet à hauteur de 9 millions d'euros. Le montant global de l'investissement n'est pas connu.

160 emplois à la clé

160 emplois doivent être créés à terme sur le futur site de Vernon, en plus des 300 personnes qui sont déjà employées par MaiaSpace. La MaiaFactory doit s'installer sur 10 000m2.

Le nouveau lanceur est mis au point à Vernon dans l'Eure. - MaiaSpace

Les lanceurs créés par Maia seront ensuite utilisés depuis le Centre spatial guyanais qui "participe à l'un des enjeux les plus essentiels de la souveraineté française et européenne en offrant un accès à l'espace autonome", est-il précisé dans le projet France 2030, notamment face aux géants américains ou chinois.