Normandie. Le groupe Noé d'Elbeuf reprend le cinéma de Vernon

Le groupe Noé cinémas, dont le siège est à Elbeuf, poursuit son développement. Il a repris la gestion du Cinéma théâtre du centre-ville de Vernon dans l'Eure, depuis le 1er juin. Avec ce nouveau site dans son escarcelle, Noé cinémas gère désormais 24 salles partout en France, en particulier dans le quart nord-ouest. Il assure aussi la programmation de 21 salles supplémentaires.

Un premier pied à Vernon

C'est aussi l'occasion pour le groupe de s'implanter à Vernon, en attendant l'arrivée prochaine d'un multiplex. Le projet, La Papeterie, doit être exploité par Noé cinémas. Les travaux devraient commencer prochainement pour une inauguration à l'horizon 2026. Dans l'intervalle, le changement devrait se voir au Cinéma théâtre. "On va augmenter de 25 à 30% le nombre de séances et donc diffuser plus de films", précise Yoann Durand, directeur du développement. Davantage d'événements doivent aussi être organisés, comme des avant-premières ou des "cinés petit-déj" ou "cinés goûter", que le groupe pratique déjà dans ses autres salles.