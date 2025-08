Santé. Attention ! Invasion de chenilles urticantes dans cette forêt du Calvados

Si vous avez récemment croisé des "fils invisibles" descendant des arbres de la forêt d'Ifs, vous n'avez pas rêvé. Ce phénomène est lié à l'émergence massive d'une chenille bien connue des entomologistes : la spongieuse (Lymantria dispar). Cette espèce, urticante et très mobile, est capable de se déplacer en se laissant glisser le long de fils de soie. On les aperçoit surtout près des aires de pique-nique et le long des sentiers très fréquentés.

Une présence remarquée par les habitants

Une habituée du secteur témoigne :

"Je me disais aussi, personne ne parle de l'invasion des chenilles dans la forêt d'Ifs ! Je m'y balade tous les jours, et je slalome en permanence pour éviter d'en avoir sur moi. Evidemment, je n'arrive pas à toutes les éviter tellement il y en a !"

Chenilles urticantes : un danger pour les animaux et les enfants

Les poils de ces chenilles, bien que moins agressifs que ceux des processionnaires, sont tout de même urticants. En cas de contact :

l'humain peut présenter des rougeurs, démangeaisons ou irritations cutanées,

les chiens, eux, sont particulièrement vulnérables s'ils les lèchent ou les avalent.

Symptômes possibles chez le chien :

Salivation excessive

Vomissements

Gêne buccale ou irritations au museau

Démangeaisons sur les pattes ou le ventre

Le contact n'est généralement pas mortel, mais mieux vaut consulter un vétérinaire si vous observez des signes inhabituels.

Une espèce vorace… mais temporaire

La spongieuse est une espèce invasive, originaire d'Eurasie, aujourd'hui présente dans de nombreuses régions de France. Très friande de chênes, peupliers ou bouleaux, elle peut dévorer la totalité des feuilles d'un arbre quand elle est en nombre.

Malgré leur présence massive, aucun traitement n'est prévu par la mairie dans la forêt d'Ifs. Leur dispersion naturelle et la densité boisée empêchent toute intervention efficace. La bonne nouvelle : elles disparaîtront d'elles-mêmes dans les deux à trois semaines à venir.

Que faire si vous vous baladez à Ifs en ce moment ?