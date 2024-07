Rouen. Les nuisibles de l'été sont de retour : comment s'en débarrasser ?

Avec l'arrivée du printemps, les nuisibles de l'été refont surface à Rouen et dans la métropole. C'est le cas des frelons asiatiques, des moustiques-tigres et des chenilles processionnaires. A quoi ressemblent-ils et quels risques font-ils peser sur nous ?

Frelons asiatiques : "Les reines

commencent à sortir d'hibernation"

La société rouennaise Allô la guêpe est spécialisée dans la destruction de divers nids, dont ceux des frelons asiatiques. Contrairement à ce que l'on peut penser, cet insecte "est moins gros que le frelon européen", révèle Rémi Graux, technicien chez Allô la guêpe. "On le reconnaît à son thorax noir et son abdomen orange". La composition de son venin est la même que celle des guêpes : "Si vous n'êtes pas allergique, se faire piquer n'est pas si grave." La destruction d'un nid requiert plusieurs étapes : "On demande d'abord au client de nous montrer où se situe le nid, explique Rémi Graux. On met notre combinaison, on envoie un produit dans le nid, on recule puis on observe." Normalement, les frelons se situant à l'extérieur du nid veulent y revenir pour protéger ceux piégés à l'intérieur, causant leur perte à tous.

En ce moment, "les reines commencent à sortir d'hibernation et forment des nids embryons qui ont la taille d'une balle de tennis", précise le spécialiste. La commune de Bois-Guillaume l'a bien compris. Mi-mars, elle a distribué 150 pièges à ses habitants pour éliminer les reines frelons asiatiques car "elles commencent à sortir lorsqu'il fait environ 16 degrés", précise Dominique Gilbert, agent de secrétariat des services techniques. 10 pièges ont aussi été installés dans les espaces verts. "On s'est rendu compte que depuis deux ans, on avait beaucoup d'appels concernant la présence nids de frelons", ajoute-t-elle. D'autres pièges ont d'ores et déjà été commandés.

L'entreprise Allô la guêpe détruit des nids de frelons asiatiques.

Le moustique-tigre est arrivé

A la suite des actions menées en 2023, l'Agence régionale de santé Normandie (ARS) a confirmé pour la première fois l'implantation du moustique-tigre en Seine-Maritime. Ce dernier se distingue par sa petite taille et ses rayures noires et blanches sur son corps et ses pattes. Il peut transmettre des virus comme ceux de la dengue, du Zika ou du chikungunya, d'où sa dangerosité. Selon l'ARS, il est possible de lutter contre sa prolifération "en supprimant tous les endroits et objets pouvant contenir de l'eau stagnante". Il est également possible d'installer des moustiquaires sur les cuves d'eau de pluie.

La chenille processionnaire du chêne

La chenille processionnaire du chêne "est une espèce naturellement présente en France", explique Guillaume Roch, technicien du patrimoine naturel à la direction de l'environnement du Département de Seine-Maritime. "Elle pose des problèmes car elle produit des poils urticants" provoquant des éruptions cutanées chez l'homme et les animaux de compagnie. En 2023, le Département a lancé un programme contre cette chenille avec FREDON Normandie, organisme de lutte contre les nuisibles reconnu par l'Etat. Une convention a été mise en place avec trois volets : la surveillance, la prévention et la lutte collective.

Si vous rencontrez des frelons asiatiques, des moustiques-tigres ou des chenilles processionnaires, il faut avant tout garder son calme avant d'éventuellement appeler des professionnels.