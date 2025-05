Rouen. Miss Normandie : que deviennent Wissem Morel et Youssra Askry ?

La prochaine élection de Miss Normandie, prévue vendredi 13 juin au Zénith de Caen, est l'occasion de revenir sur le parcours des anciennes Miss Normandie originaires de la région rouennaise comme Wissem Morel-Omari et Youssra Askry.

Wissem Morel-Omari,

élue Miss Normandie en 2023

En 2023, la Rouennaise Wissem Morel-Omari décroche à 21 ans la couronne de Miss Normandie et succède à Perrine Prunier, originaire de Villedieu-les-Poêles dans la Manche. Elle représente la région normande à Miss France 2024 mais son aventure s'achève aux portes du top 5, à la 6e place du concours. Après ça, elle est retournée à l'université de Rouen "pour continuer ma troisième année de licence en biologie", explique l'ancienne Miss. Du haut de ses 23 ans aujourd'hui, "je suis toujours en étude pour obtenir mon diplôme". Elle est depuis septembre en première année de Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Sciences de la vie et de la Terre (SVT). Wissem Morel-Omari souhaite devenir "enseignante en SVT au collège ou au lycée".

Depuis l'élection de Miss Normandie, "mon quotidien est très simple", assure-t-elle. Etudiante, elle passe ses journées à l'université ou en stage durant lequel elle "enseigne à des élèves de la 6e à la 3e sous la tutelle d'une enseignante en poste". L'année prochaine, elle passera le concours pour devenir enseignante puis sera en stage pendant un an avant d'exercer ses fonctions. Plus tard, "j'aimerais revenir dans le domaine des miss pour des concours internationaux" comme Miss International et Miss Grand international.

Youssra Askry, Miss Normandie 2021

Youssra Askry décroche la couronne de Miss Normandie 2021 à l'âge de 24 ans et succède à la Caennaise Amandine Petit. "Trois semaines après je partais pour l'élection de Miss France", confie Youssra Askry. Au moment de l'annonce du top 5, "je me sens reconnaissante" et finalement, "je finis Dauphine de Diane Leyre qui devient Miss France 2022". Après cette aventure, la jeune femme se demande ce qu'elle va faire et décide de développer son image sur les réseaux sociaux "parce que grâce à Miss France on a pu bénéficier d'une exposition médiatique conséquente", assure-t-elle. Selon l'ancienne Miss, ce serait une bonne idée de continuer de véhiculer de bonnes choses". Elle commence à faire des partenariats grâce à ses réseaux sociaux et "promouvoir des marques, leurs valeurs et moi-même, en tant que personne", indique cette dernière. Elle signe ensuite avec une agence de mannequinat également présente à l'étranger. Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle travaille en tant que mannequin à Paris et à l'étranger. "C'est mon emploi principal et à côté de ça, je travaille sur les réseaux sociaux", souligne Youssra Askry. Et "ça fonctionne plutôt bien, j'ai vécu à Londres, je rentre d'un séjour de deux mois et demi à Bali" et en juillet, elle devrait aussi partir dans un autre pays. Selon elle, sa vie "a pris un tournant après Miss Normandie".

Pour ce qui est de Marine Clautour Miss Normandie 2019, elle est aujourd'hui gestionnaire de production et poursuit les séances photo avec la boutique de bijoux L'Imprévisible à Rouen. Esther Houdement, Miss Normandie 2016, est quant à elle devenue artiste et interprète, elle a notamment fait une apparition dans la saison 4 de la série Emily in Paris.