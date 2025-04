Concours. Qui va juger Miss Normandie 2025 ? Une célébrité de TF1 et des invités prestigieux au programme

Le Comité Miss Normandie l'a officialisé sur Instagram : "C'est officiel. Nous sommes fiers de vous annoncer que le président du jury de l'élection de Miss Normandie 2025 est… Chris Marques. Il nous fait le grand honneur de présider le jury qui sélectionnera Miss Normandie 2025 pour Miss France 2026."

Avec un tel palmarès (jury de "Danse avec les Stars" et triple champion du monde de salsa) et une exigence bien connue du public de TF1, le ton est donné : les candidates vont devoir faire preuve d'élégance, d'aplomb et de professionnalisme pour séduire ce jury exigeant.

Une première pour Chris Marques en Normandie

C'est la première fois que Chris Marques viendra à la rencontre du public normand dans ce cadre. Il devait initialement se produire à Caen avec sa tournée "Alors, on danse" en octobre 2024, mais une blessure l'avait contraint à annuler sa venue. Cette fois, il sera bien là, dans un tout autre rôle.

Des invitées de marque pour une soirée grandiose

Le Zénith de Caen accueillera également plusieurs figures emblématiques du concours. Lucile Lecellier, Miss Normandie 2024, sera présente pour remettre son écharpe. Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, est elle aussi attendue pour accompagner les candidates dans cette ultime étape avant l'aventure nationale.

En attendant, place aux élections locales

Avant de connaître les finalistes du 13 juin, les élections départementales doivent encore se tenir. C'est seulement à l'issue de ces sélections que l'on connaîtra les jeunes femmes en lice pour devenir Miss Normandie 2025.

Rendez-vous vendredi 13 juin à 20h au Zénith de Caen pour découvrir qui succédera à Lucile Lecellier. Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de glamour, de tradition… et de danse.