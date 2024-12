[Live] La Normande Lucile Lecellier sera-t-elle la Miss France 2025 ? Suivez avec nous l'élection en direct !

Bonsoir à tous et à toutes !

Bienvenue dans LA soirée la plus glamour de l’année : l’élection de Miss France 2025 ! Strass, paillettes, et reines de beauté sont réunies pour que vous puissiez élire celle qui représentera la France pendant un an.

Mais surtout ce soir, on s'apprête à suivre l’incroyable aventure de Miss Normandie, notre fabuleuse représentante régionale.

Petit rappel des faits : notre Miss Normandie, Lucile Lecellier, a conquis le cœur du jury régional grâce à son charme, son éloquence et son engagement. Vous ne connaissez pas encore son parcours ? Pas de panique, on a tout prévu pour vous dans cet article. Spoiler : elle est incroyable.

Et comme on adore partager ces moments avec vous, on vous propose de vivre cette soirée ensemble ! Faites vos pronostics sur le sondage en page d’accueil du site (c’est le moment de jouer les experts) et n’oubliez pas de commenter en direct avec nous sur le site ou sur X #MissFrance et #TO. On veut tout savoir : vos coups de cœur, vos surprises, vos indignations... S'il y a une soirée dans l'année où on peut s’ériger en jury de l’élégance en pyjama dans son canapé, c’est bien ce soir.



Alors, installez-vous confortablement, on a hâte de vivre ça avec vous !



Et promis, on va arrêter d’imiter Jean-Pierre Foucault.