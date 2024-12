Miss Normandie. Lucile Lecellier : un rêve qui s'arrête avant le Top 5

On a suivi cette aventure depuis le début avec Lucile Lecellier, depuis son élection en tant que Miss Normandie jusqu'à cette soirée pleine de suspense. Des mois d'émotions, de préparation et de moments forts, qui l'ont menée jusqu'aux portes du Top 5 de Miss France.

Elle a ouvert le bal avec un premier tableau disco qui a mis le feu à la scène. Robe pailletée façon Paco Rabanne, maxi bottes, et reprise des années 60, elle a montré d'entrée qu'elle savait captiver le public.

Un costume régional qui fait sensation

Lors du passage des costumes régionaux, Miss Normandie a littéralement brillé. Avec une robe courte inspirée du Mont-Saint-Michel et une couronne dorée scintillante, elle a osé une tenue audacieuse et moderne.

Une place méritée dans le top 15

Elle a ensuite franchi l'étape des 15 premières finalistes. Lors de son discours, elle a charmé le jury avec des mots sincères et une petite attention pour sa Normandie : un discret coucou qui a fait sourire tout le monde.

Malheureusement, malgré une performance remarquable, elle s'est arrêtée aux portes du top 5.

Une soirée inoubliable pour Lucile Lecellier

Si elle n'a pas atteint le podium, Lucile Lecellier a porté haut les couleurs de la Normandie. Avec son naturel, sa simplicité et son sourire communicatif, elle a marqué les esprits et gagné le cœur du public. Une belle aventure et une fierté pour toute la région.

Bravo, Miss Normandie !