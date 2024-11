Normandie. Ouverture du casting officiel : et si la prochaine Miss, c'était vous ?

Amatrices de concours de beauté et passionnées par la Normandie, voici une nouvelle à ne pas manquer ! Le comité Miss Normandie vous invite à participer aux élections départementales de 2025, où vous pourrez concourir pour les titres de Miss Calvados, Miss Manche, Miss Orne, Miss Eure, et Miss Seine-Maritime. La lauréate pourra ensuite briguer la couronne tant convoitée de Miss Normandie et tenter sa chance au prestigieux concours Miss France !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Normandie (@missnormandie_off)

• A lire aussi. [Photos]. Miss France 2025 : toutes les rivales de la Miss Normandie Lucile Lecellier sont désormais connues, les voici

Envie de représenter votre département ?

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au dimanche 19 janvier 2025. Si vous avez le profil, il vous suffit de rassembler quelques informations et de les envoyer par mail pour vous inscrire officiellement.

Voici les informations à fournir :

• Nom et prénom

• Age

• Date de naissance

• Photo en pied

• Ville de naissance et de résidence

• Taille

• Comptes Instagram et TikTok

Pour déposer votre candidature, envoyez tout cela par mail à contact@organisationmissnormandie.fr. Envoyez-le à vos amies, sœurs, cousines : peut-être qu'elles auront envie de tenter leur chance !

Qui succédera à Lucile Lecellier ?

Cette année, vous pourriez être celle qui suivra les pas de notre magnifique Miss Normandie actuelle, Lucile Lecellier ! N'attendez plus, la couronne vous attend peut-être.

• A lire aussi. Qui est Lucile Lecellier, élue Miss Normandie 2024 ?