Miss France. Qui est Lucile Lecellier, élue Miss Normandie 2024 ?

Depuis la salle Anova à Alençon, Lucile Lecellier a été élue Miss Normandie 2024 le samedi 29 juin 2024. Elle succède à Wissem Morel et participera à l'élection Miss France 2025 pour prendre la couronne à Eve Gilles. Les deux miss étaient présentes pour cette élection.

Qui est Lucile Lecellier ?

Originaire de Sainte Cécile, à l'est de Villedieu-les-Poêles dans la Manche, Lucile Lecellier est âgée de 26 ans. Elle sort tout juste d'une formation d'éducateur spécialisé et souhaite exercer dans la protection de l'enfance. "J'ai travaillé plusieurs années en foyers auprès d'enfants placés et c'est pour moi une vocation de travailler dans le social", explique la nouvelle Miss Normandie qui se dit "assez proche des gens et assez sensible à certaines problématiques".

Dans la vie, "j'aime la routine. Je cours, je mange, j'ai besoin d'avoir un planning assez cadré, ça me sécurise. Après j'adore aussi profiter avec mes amies, ma famille, je suis madame tout le monde finalement", raconte-t-elle. Un comble pour celle qui va voir sa vie être bousculée dans les jours à venir, mais ça lui plaît. Avec son sourire éclatant, elle raconte : "c'est aussi ce que je recherchai dans cette expérience. De pouvoir rajouter un peu de piment dans ma vie où je viens tout juste de terminer mes études. C'est pour cela que je me suis lancée dans cette folle expérience avant de me lancer dans la vie active."

Que va-t-elle prôner dans cette aventure ?

Un quotidien bousculé jusqu'en décembre, au moins, lorsqu'elle participera à l'élection de Miss France 2025 pour prendre la couronne à Eve Gilles, qui l'a couronné sur la scène d'Anova. Dans cette aventure, Lucile Lecellier aura l'occasion de voyager à travers la Normandie "que je découvre un peu tous les jours" développe celle qui n'a pas forcément voyagé dans sa vie. Dans les six mois à venir "j'ai envie d'aller à la rencontre des Normands et de découvrir encore plus notre belle région" dit-elle.

Désormais Miss Normandie, jusqu'à l'élection de Miss France 2025, elle portera le sujet de la "lutte dans les violences intrafamiliales et conjugales". Non sans émotion, Lucile Lecellier explique : "J'ai pu travailler avec des enfants victimes de ce type de violence et ça me tient à cœur d'en parler. Il y a la loi qui avance, mais les mentalités traînent toujours et le fait d'en parler j'espère que cela fera bouger les choses."

Après une première tentative en 2021, où elle a terminé première dauphine, cette fois c'est la bonne. Lucile Lecellier est Miss Normandie pour l'édition 2024.