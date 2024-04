Miss Normandie. Les 12 candidates ont été présentées : découvrez-les !

Le comité Miss Normandie a présenté vendredi 19 avril les douze candidates de la promotion 2024 du concours de beauté. Ces douze jeunes femmes sont en lice pour succéder à Wissem Morel et représenter la région pour Miss France 2025. L'élection de Miss Normandie aura lieu le 29 juin à la salle Anova à Alençon. La billetterie est déjà ouverte.

La promotion 2024

Dans la promotion, deux candidates sont originaires de la Manche, deux de Seine-Maritime, une de l'Eure et sept du Calvados. Il n'y a pas de représentante de l'Orne. La plus jeune à 18 ans et passe son bac à la fin de l'année. La plus vieille a 27 ans. Celles qui travaillent ont dû poser un jour de congé pour participer.

Les profils

