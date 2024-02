Miss Normandie 2024. Qui succédera à Wissem Morel ? Les candidatures sont ouvertes !

Qui succédera à Wissem Morel ? Les candidatures pour l'élection de Miss Normandie 2024 sont d'ores et déjà ouvertes. Les jeunes femmes intéressées ont jusqu'au dimanche 17 mars pour espérer participer au casting. Quatre conditions sont toutefois à respecter : il faut être majeure, mesurer au moins 1,70m, résider en Normandie et être de nationalité française.

Des photos sans filtre

Les candidatures sont à adresser à contact@organisationmissnormandie.fr en précisant le nom et prénom de la candidate, son âge et sa date de naissance, sa ville de résidence, sa taille. Il faut aussi joindre une photo portrait et une photo de plain-pied (naturelle, sans filtre) et mentionner les comptes Instagram, Facebook et TikTok de la candidate.

La jeune femme élue Miss Normandie 2024 représentera la région au concours Miss France 2025. Lors de la dernière édition, la Vernonaise Wissem Morel s'était classée cinquième dauphine de Eve Gilles, sacrée Miss France 2024.