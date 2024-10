[Replay] Lucile Lecellier est élue Miss Normandie 2024 ! Revivez cette soirée exceptionnelle

Ilyana Mgazzen, 22 ans, est la candidate numéro 6. Elle est originaire de Saint Gatien des Bois dans le Calvados. "Violon, dessin, mes amis, ma famille, c’est ce que j’aime et qui me rend heureuse. Mais j’aime beaucoup ma Normandie aussi. Et quand je suis à Paris, je fais au mieux pour revenir le plus souvent possible car elle me manque."