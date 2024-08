Miss Normandie. Qui sont Kelly et Camille, les deux candidates de Seine-Maritime ?

Qui remportera la couronne de Miss Normandie cette année ? Le concours aura lieu samedi 29 juin à 20h au parc des expositions Anova d'Alençon, dans l'Orne. Elles sont 12 en lice, dont deux Rouennaises : Kelly Marion-Chanlon, âgée de 23 ans, et Camille Goubin, 27 ans.

"Ça a toujours été un rêve de petite fille"

Après un BTS Management en commerce, Kelly Marion-Chanlon s'est réorientée vers la communication en effectuant un bachelor Social media management à la Normandie Web School de Rouen. "Je rêvais de me mettre à mon compte. En octobre, j'ai créé mon entreprise, Agence.K. C'est une agence de communication et de réseaux sociaux", indique-t-elle.

Avant de se lancer dans l'aventure Miss Normandie, elle a été "le modèle d'une amie de ma mère, Nathalie Chalvet", qui tient la boutique de vêtements Jeanne a dit à Rouen. "J'ai toujours aimé faire quelques photos", raconte la jeune femme. Pour elle, "être une Miss a toujours été un rêve de petite fille". Alors, du haut de ses 23 ans, elle a décidé de se lancer. "Mon copain m'a dit : 'va jusqu'au bout, cette année, fais-le'." Quand elle a appris qu'elle était présélectionnée, "ça a été l'euphorie", se souvient-elle. "On était 60 filles au casting. L'après-midi, on était 25 à avoir été sélectionnées et le soir, 12."

"J'étais en panique avant le casting"

De son côté, Camille Goubin, 27 ans, travaille en tant qu'agent immobilier à Rouen. Après un BTS Professions immobilières à Mont-Saint-Aignan, elle s'est ensuite spécialisée en droit de l'immobilier, en passant par la case alternance lors de sa licence. "Je voulais gagner ma vie alors je n'ai pas poursuivi sur un master", assure-t-elle. "L'alternance m'a aussi permis, comme Kelly, d'avoir un peu plus confiance en moi", confie la jeune femme. Elle a grandi dans un petit village, Saint-Riguier-en-Rivière, près de Dieppe, avant de partir à Rouen où elle vit depuis huit ans. C'est une grande sportive. Le 24 mars, "trois semaines avant le casting, j'ai fait le semi-marathon d'Elbeuf. Je me suis lancé ce défi mais avec le stress, j'avais trop serré la chaussure de mon pied gauche", raconte-t-elle. Ne pouvant plus marcher, "j'étais en panique avant le casting car je voulais m'entraîner à marcher avec des talons". Heureusement, le jour J, tout s'est finalement bien passé. Elle qui adore voyager est plutôt aventurière. "Je travaille pour découvrir le monde", relate Camille qui préfère les treks aux hôtels 5 étoiles.

Si elle s'est lancée dans l'aventure Miss Normandie cette année, c'est pour prendre sa revanche. Il y a quatre ans, elle avait déjà tenté l'aventure mais "le soir de l'élection, l'émotion a pris le dessus et j'ai complètement loupé mon discours", se souvient-elle. Alors cette fois-ci, "mon défi personnel, c'est de réussir à être à l'aise sur scène", ajoute-t-elle.

Les candidates n'ont plus beaucoup de temps pour se préparer car l'élection se déroulera le samedi 29 juin. Avant le moment décisif, les douze candidates s'entraîneront pendant dix jours "sur les discours et le catwalk qui est la façon de marcher avec des talons", explique Kelly. Les prochains mois, "on a déjà différentes dates qui sont calées. On ira à la rencontre des Normands", conclut-elle.

Quels sont les qualités et les défauts des candidates ? Ils témoignent

A l'occasion de leur participation au concours de Miss Normandie, les proches de Kelly Marion-Chanlon et Camille Goubin, les deux candidates rouennaises, livrent leurs qualités et leurs défauts.

• Thibault Debas est le petit ami de Kelly

Thibault Debasest le petit-ami de Kelly Marion-Chalon.

"Je suis avec Kelly depuis plus de quatre ans maintenant. C'est une fille très naturelle et qui reste simple. Elle a un grand cœur et parfois même un peu trop, mais c'est aussi pour ça que les gens l'aiment. Elle est très investie dans ses projets, pour sa famille et ses amis. Dans la vie privée, son défaut principal, c'est sa susceptibilité, elle prend les choses vraiment à cœur. Et puis elle est aussi mauvaise perdante !"

• Logan Marion-Chanlon est le frère de Kelly

Logan Marion-Chanlon est le frère de Kelly Marion-Chanlon.

"Sa façon de s'exprimer, son élocution et sa prestance sont ses atouts. Plus jeune, Kelly a déjà fait de petits défilés. Elle est souriante et avenante. Quand elle entreprend quelque chose, elle va au bout et s'y tient. Elle a toujours le sourire et est toujours dans le contact. C'est également quelqu'un de très perfectionniste. Elle se soucie vraiment des autres et parfois même au détriment de ses propres besoins, c'est peut-être l'un de ses défauts."

• Pauline Goubin est la sœur de Camille

Pauline Goubin est la sœur de Camille Goubin.

"Cette année, c'est sa deuxième fois. Je pense qu'elle est prête, elle a grandi et mûri. Camille aime aider ses proches. Le bien-être des autres est très important pour elle et il peut lui arriver de s'oublier dans ce contexte. Elle n'aime pas non plus les injustices et peut parfois se révolter. Son point faible, c'est aussi qu'elle se met la pression, c'est plus fort qu'elle et ça peut créer des blocages. Il faut qu'elle arrive à se dire que ce n'est qu'un concours."

• Jérémy Boulets est le compagnon de Camille

Jérémy Boulets est le petit-ami de Camille Goubin.

"Cela fait trois ans que je suis son premier supporter. Quatre ans après sa première expérience, elle arrive sur cet événement comme une femme accomplie et plus mature. Son principal défaut, c'est de ne pas assez croire en elle. Camille a besoin d'être rassurée et qu'on mette en avant ses qualités. On est très sportifs, je pense que ce côté dépassement de soi, elle peut le mettre en application pour ce concours."