Calvados. Qui sera la plus belle ? Ces trois jeunes femmes sont en route vers Miss Normandie

Le nom de la prochaine Miss Normandie sera connu en toute fin de soirée, vendredi 13 juin, sur la scène du Zénith de Caen. Elles sont trois à représenter le département du Calvados. D'abord, Chloé Da Rocha, 22 ans, originaire de Caen. Elle termine un master en marketing international et développement commercial à l'EM Normandie. Marilou Huard, 23 ans, habite non loin, à Villons-les-Buissons. Cette dernière est mannequin. "C'est pas mal pour le catwalk [lorsque les candidates défilent sur scène]", sourit-elle. Enfin, Cindy Tenin, 24 ans, est originaire de Tourville-sur-Odon. Assistante médicale à la médecine du travail, cette dernière a remporté il y a peu la couronne de Miss Calvados. "Je suis très contente, mais aussi très surprise, je n'ai pas vraiment eu de réaction, hormis de sourire", glisse la jeune femme.

Toutes ont leurs raisons

et leurs causes à défendre

Cindy Tenin s'est lancée dans l'aventure pour se défier. "Je suis une grande timide de base, je veux sortir de ma zone de confort, et prendre confiance en moi." Elle se dit "joyeuse, authentique et simple", exactement comme Marilou Huard, qui a été inscrite au concours de beauté par une amie. "Je ne regrette pas du tout", réagit celle qui veut défendre des valeurs telles que "la lutte contre les violences faites aux femmes". Chloé Da Rocha porte, elle, d'autres valeurs, et met en exergue sa volonté "de recréer de la cohésion sociale en Normandie", ou encore "le développement personnel de l'enfant à travers le jeu". La Caennaise pointe à travers cette aventure, comme ses concurrentes, "une expérience humaine enrichissante et la rencontre de nouvelles personnes". Et si chacune des candidates a ses différences, il y a bien une chose qu'elles promettent : "Représenter fièrement la Normandie."