Tinchebray. Miss Normandie : découvrez les dix-huit prétendantes au titre

Vendredi 13 octobre 2017 a lieu à Tinchebray (Orne) l'élection de Miss Normandie. Il s'agit de la dernière étape avant l'élection de Miss France 2018. Au total, dix-huit jeunes femmes sont candidates. Celle qui sera désignée représentera donc la région.

En direct lundi sur Tendance Ouest

Cette année, deux candidates sont de l'Orne, quatre du Calvados, trois de l'Eure, quatre de la Manche et enfin, cinq de Seine-Maritime. Les prétendantes à la couronne ont entre 18 et 24 ans et mesurent entre 1,70 m et 1,82 m !

D'où qu'elle soit originaire, la gagnante commencera son marathon médiatique, avant la diffusion d'un éventuel sacre en direct sur TF1 en décembre, par les studios de Tendance Ouest à Caen lundi 16 octobre, de 8h à 9h. Interview à suivre en direct sur les fréquences de l'antenne de la première radio indépendante de Normandie !

Pratique. À partir de 20h45 au Colys'haie. 25€/personne. Billetterie ouverte à la Médiatech de Tinchebray, au 02 41 76 48 21 ou en ligne en cliquant ici.

