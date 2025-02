[Photos] Concours de Miss. Manche, Calvados, Seine-Maritime, Orne et Eure… Découvrez les candidates dans chaque département

Elles sont 25. Ces jeunes femmes ont entre 18 et 26 ans, et sont candidates pour les élections de Miss dans les cinq départements de la région, avec cinq candidates dans chaque département. Elles se sont présentées à la presse mercredi 5 février.

Les cinq candidates du Calvados.

Chacune a des motivations assez différentes. Cindy Thenin, 24 ans, vient du Calvados. "Je veux vivre cette aventure pleinement et profiter à fond." Dans cette aventure, elle vient chercher "de la confiance en soi, des rencontres et une aventure qu'on ne vit qu'une fois dans une vie".

Les cinq candidates manchoises viennent de tout le département, aussi bien Cherbourg que Granville ou Saint-Lô.

Clémence Thomas, 20 ans, candidate pour la Manche. "Mes parents m'ont beaucoup incité à postuler. Mais aussi, j'aimerais être hôtesse de l'air et je sais que ce serait une expérience formidable pour la confiance en soi, l'aisance en public..." Parmi les candidates pour la Seine-Maritime, il y a Victoire Dupuis, 19 ans. "C'est un rêve de petite fille et pour moi, c'est surtout pour plus tard, pour acquérir des compétences, professionnelles ou personnelles, pour prendre confiance en soi. Ça ne peut que nous apporter, qu'être positif", assure-t-elle. Les candidates vont avoir plusieurs rencontres pour se préparer avant l'élection.

Et les cinq de l'Orne.

Un département pour une Miss

C'est un retour à une Miss par département. "La volonté première, c'était d'aller essayer de remotiver certains départements qui n'étaient pas très bien représentés lors de notre élection régionale. J'aime bien cette idée de parité, d'égalité. Le fait d'ouvrir les départementales, bizarrement, on a eu pas mal de candidatures du département de l'Orne par exemple, qui était un département avec moins de candidates", explique Julie Galaud, la déléguée régionale de Miss France pour la Normandie. Tenir les cinq élections au même endroit le même soir est aussi plus pratique pour le comité. C'est enfin une manière de remercier les Manchois pour leur attachement aux Miss, même s'il n'est pas possible d'avoir une élection régionale par manque d'infrastructures.

En Seine-Maritime, seulement quatre des cinq candidates étaient présentes.

Dans l'Eure, il y a bien cinq candidates, mais deux étaient absentes.