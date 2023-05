Miss Normandie. Julie Galaud, nouvelle déléguée régionale : "On ne joue pas pour perdre !"

Julie Galaud, qui êtes-vous, et comment êtes-vous arrivée à ce poste ?

Je suis responsable et fondatrice d'une agence d'événementiel basée à Caen depuis douze ans. Je suivais de loin les élections régionales et surtout nationales de Miss France, et l'opportunité de devenir déléguée s'est présentée à moi, alors je l'ai saisie ! Mon travail me prend déjà beaucoup de temps, mais je voulais vraiment relever ce challenge.

Pourquoi vous a-t-on confié ce poste, selon vous ?

Je possède un bon réseau en Normandie, de par mon entreprise, et cela pourrait être bien utile pour tous les différents partenariats qu'il faudra développer avant les prochaines élections. Mes qualités organisationnelles ont aussi joué, puisqu'il faut organiser chaque année une soirée, où nous devons faire rêver les miss en compétition, mais aussi le public. Mon expérience ne peut être qu'un plus.

Quelles seront vos missions ?

Mon premier objectif est de reprendre contact avec tous ceux qui étaient de l'organisation avant, car il faut s'entourer de chorégraphes, de maquilleurs, de coiffeurs, bref de beaucoup de monde. Je veux donc recréer du lien avec ceux de l'ancien comité qui veulent continuer, puis aussi apporter ma touche avec mon équipe. Une équipe composée de Normands, aussi bien de Bas-Normands que de Hauts-Normands.

Des changements sont-ils à prévoir ?

Je ne vais rien révolutionner cette année car le timing est court, mais l'année prochaine, je souhaite remettre en place les départementales. Actuellement, nous avons un appel à candidature avec deux journées, une en Basse-Normandie, l'autre en Haute-Normandie, où les candidates sélectionnées se présentent. Cela peut poser des problèmes de disponibilités. On va aussi essayer de repérer des profils, de les solliciter…

Julie Galaud Impossible de lire le son.

Cherchez-vous déjà la future Miss Normandie 2023 ?

Nous avons déjà un œil dessus. Nous allons lancer les appels à candidatures cette semaine.

La Normandie a pour habitude de remporter les élections de Miss France, c'est votre objectif ?

On ne joue pas perdre, mais pour ramener la coupe à la maison ! Donc oui, ce serait superbe. Pour gagner, nos miss doivent rester le plus naturel possible. Les récentes Miss Normandie ont rayonné par leur fraîcheur et leur naturel.