Orne. Deux jeunes conducteurs flashés à 172km/h au lieu de 100

Une brigade motorisée de la gendarmerie de l'Orne a procédé à un contrôle des vitesses vendredi 8 août sur la N12 à proximité de Mortagne-au-Perche. Deux conducteurs titulaires de permis probatoires, l'un à moto et l'autre en voiture, ont été flashés tous les deux à la vitesse de 172km/h (vitesse retenue 163km/h) au lieu de 100km/h autorisés. Les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de conduire des deux jeunes conducteurs. Les véhicules ont été mis en fourrière.

"A l'approche du week-end prolongé du 15 août, les militaires du groupement de gendarmerie de l'Orne seront présents en tous lieux pour lutter contre l'insécurité routière", souligne la gendarmerie dans sa publication Facebook.