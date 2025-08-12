En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Orne. Deux jeunes conducteurs flashés à 172km/h au lieu de 100

Sécurité. Un motard et un automobiliste, tous deux en permis probatoire, ont été contrôlés par les gendarmes de l'Orne à une vitesse de plus de 70km/h au-delà de la limite autorisée, sur la N12 près de Mortagne-au-Perche.

Publié le 12/08/2025 à 14h29 - Par Simon Lebaron
Orne. Deux jeunes conducteurs flashés à 172km/h au lieu de 100
Deux jeunes, l'un à moto et l'autre en voiture, ont perdu leur permis probatoire après avoir été contrôlés à plus de 70km/h au-delà de la vitesse autorisée. - Gendarmerie de l'Orne

Une brigade motorisée de la gendarmerie de l'Orne a procédé à un contrôle des vitesses vendredi 8 août sur la N12 à proximité de Mortagne-au-Perche. Deux conducteurs titulaires de permis probatoires, l'un à moto et l'autre en voiture, ont été flashés tous les deux à la vitesse de 172km/h (vitesse retenue 163km/h) au lieu de 100km/h autorisés. Les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de conduire des deux jeunes conducteurs. Les véhicules ont été mis en fourrière.

"A l'approche du week-end prolongé du 15 août, les militaires du groupement de gendarmerie de l'Orne seront présents en tous lieux pour lutter contre l'insécurité routière", souligne la gendarmerie dans sa publication Facebook.

