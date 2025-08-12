Orne. Deux jeunes conducteurs flashés à 172km/h au lieu de 100

Une brigade motorisée de la gendarmerie de l'Orne a procédé à un contrôle des vitesses vendredi 8 août sur la N12 à proximité de Mortagne-au-Perche. Deux conducteurs titulaires de permis probatoires, l'un à moto et l'autre en voiture, ont été flashés tous les deux à la vitesse de 172km/h (vitesse retenue 163km/h) au lieu de 100km/h autorisés. Les gendarmes ont procédé à la rétention du permis de conduire des deux jeunes conducteurs. Les véhicules ont été mis en fourrière.
"A l'approche du week-end prolongé du 15 août, les militaires du groupement de gendarmerie de l'Orne seront présents en tous lieux pour lutter contre l'insécurité routière", souligne la gendarmerie dans sa publication Facebook.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.