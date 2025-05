Orne. Un motard flashé 70km/h au-dessus des limites de vitesse

"La route n'est pas un circuit", prévient la gendarmerie de l'Orne sur ses réseaux sociaux. Dimanche 4 mai, les militaires de la brigade motorisée d'Alençon ont procédé à des contrôles sur la RN12, limitée à 110km/h. Un motard de 30 ans, originaire d'Eure-et-Loir, a été contrôlé à 180km/h. Les gendarmes ont procédé au retrait de son permis de conduire et à la mise en fourrière de son véhicule.

"Les contrôles continuent encore et toujours pour la sécurité de tous, donc ralentissez et prenez soin de vos proches et de vous-même", écrit la gendarmerie. En 2025, déjà 13 personnes ont été tuées sur les routes de l'Orne.