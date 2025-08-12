Cauville-sur-Mer. Une urne pour recueillir des dons en mairie après l'incendie d'une maison

Un incendie s'est déclaré peu avant 17h, lundi 11 août, sur la commune de Cauville-sur-Mer, entre Le Havre et Etretat, qui compte environ 1 700 habitants. C'est une maison qui a été touchée. Le sinistre a mobilisé vingt-cinq sapeurs-pompiers et nécessité le déploiement de trois lances à incendie. Le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime indique qu'un homme âgé de 34 ans a été transporté en urgence absolue vers un centre hospitalier, à la suite du sinistre.

Des dons en argent à la mairie

La mairie de Cauville-sur-Mer fait quant à elle part de son soutien à la famille sinistrée. Une urne est disponible au secrétariat pour recevoir des dons en argent. La totalité de la somme sera reversée aux sinistrés.

Elle indique par ailleurs qu'elle sera le point de relais pour une éventuelle collecte et informera la population dans les jours ou semaines à venir sur les besoins de la famille.