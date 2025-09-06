Seine Maritime. Un incendie se déclare dans une résidence, une vingtaine de pompiers sont mobilisés

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre peu après 3h du matin, au sein d'une habitation de la résidence des Argilières à Ferrières-en-Bray près de Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus

Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, l'étage et les combles du bâtiment étaient embrasés. Les flammes ont été maîtrisées par les soldats du feu au moyen de deux lances dont une sur une échelle aérienne. La maison est inoccupée. Vers 5h30 du matin, les secours étaient toujours sur les lieux.

Au total, 21 pompiers dont un chef de groupe ont été mobilisés.