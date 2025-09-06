En ce moment Safe & sound CAPITAL CITIES
Seine Maritime. Un incendie se déclare dans une résidence, une vingtaine de pompiers sont mobilisés

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre, un incendie s'est déclaré dans une résidence située à Ferrières-en-Bray près de Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Le feu a été maîtrisé et aucun blessé n'est à déplorer.

Publié le 06/09/2025 à 08h49 - Par Justine Carrère
Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un incendie qui s'est déclaré dans une habitation située à Ferrières-en-Bray dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre.  - Tendance Ouest

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre peu après 3h du matin, au sein d'une habitation de la résidence des Argilières à Ferrières-en-Bray près de Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus

Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, l'étage et les combles du bâtiment étaient embrasés. Les flammes ont été maîtrisées par les soldats du feu au moyen de deux lances dont une sur une échelle aérienne. La maison est inoccupée. Vers 5h30 du matin, les secours étaient toujours sur les lieux.

Au total, 21 pompiers dont un chef de groupe ont été mobilisés.

