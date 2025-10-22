Mézidon Vallée d'Auge. La Ville organise un recensement des dégâts liés à la sécheresse de 2025

Si vous êtes habitant de Mézidon Vallée d'Auge et que vous avez remarqué des dégâts sur votre logement cet été, faites-vous connaître. La Ville fait appel à ses riverains pour recenser tous les sinistres liés aux sécheresses de l'été dernier.

Déclarez vos sinistres jusqu'au 14 novembre

Ces dégâts seraient liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, accentué par les périodes de fortes chaleurs et de sécheresse prolongée. Avec des photos de fissures, la Ville compte bien déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour ce faire, elle demande à tous ses habitants concernés de se faire connaître, en remplissant un formulaire, avec explications et photos à l'appui. Celui-ci est facilement retrouvable sur le site internet de la commune : https://mva14.fr. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'au 14 novembre pour vous manifester par mail à accueil@mva14.fr ou vous rendre dans les mairies déléguées de Mézidon Vallée d'Auge.