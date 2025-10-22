Fécamp. Quatre hangars démolis sur le port pour y accueillir d'autres activités

Les travaux de désamiantage et de déconstruction de quatre hangars sur le port départemental de Fécamp ont démarré en septembre dernier. D'une durée prévisionnelle de huit semaines, dont cinq semaines de préparation, ils devraient s'achever en décembre prochain. Ces hangars vétustes sont situés dans l'enceinte du port de Fécamp, rue du Précieux Sang, sur un site où s'est exercée pendant de nombreuses années une activité de chaudronnerie et de métallerie. Les travaux de démolition, d'un montant de 650 000 euros HT, sont cofinancés par l'Etablissement public foncier de Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Chambre de commerce Seine-Estuaire.

De nouvelles activités espérées

Quatre hangars du port de Fécamp vont être détruits. - Département 76

Une fois l'opération finalisée, le site sera transmis au Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime (SMPSM) compétent à l'échelle des quatre ports qui le composent (Le Tréport, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux et le port de pêche du Havre) afin d'y développer de nouvelles activités avec les acteurs et partenaires économiques portuaires.

"Le foncier est une source d'attractivité et de développement. Le recycler est une affaire de bon sens. Le port départemental de Fécamp se transforme. Ces quatre hangars représentent près de 3 700m² de surface bâtie. Le Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime pourra ainsi y déployer sa stratégie de développement de nouvelles activités en lien avec les acteurs économiques portuaires", explique Alain Bazille, vice-président du Département en charge des infrastructures, des ports et du littoral ainsi que président du Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime.

Le SMPSM va ainsi disposer d'une superficie d'environ 8 000m² pour développer de nouvelles activités. Les futurs projets ne sont pas encore définis. L'objectif est en tout cas de trouver des projets vertueux et innovants pour accompagner le dynamisme du port de Fécamp.