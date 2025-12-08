Sécurité. Un dispositif d'alerte par SMS testé pour la première fois en Mayenne

"Exercice", c'est la mention que portera le message des services de l'Etat. Mardi 16 décembre, un exercice sera réalisé avec la communauté de communes des Coëvrons. Dans ce cadre, le dispositif FR-Alert sera activé à 10h, à titre de test, dans l'ensemble des communes des Coëvrons. Il s'agira d'un message reçu sur téléphone portable. Il précisera qu'il s'agit d'un test du dispositif et sera distribué sans notification sonore.

Cet exercice de communication de crise vise à renforcer la préparation du territoire face aux risques majeurs. "Il ne correspond à aucune situation réelle de danger et aucune action n'est attendue de la part de la population", rassure la préfecture.

Un premier exercice dans l'Orne

Un premier exercice organisé par la préfecture de l'Orne aura lieu cette semaine. Il ne concernera, en Mayenne, que les communes de Thuboeuf et de Saint-Julien-du-Terroux. Les personnes présentes dans ces communes recevront un message FR-Alert sur leur téléphone portable.