En ce moment On top of the world Imagine Dragons
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sécurité. Un dispositif d'alerte par SMS testé pour la première fois en Mayenne

Sécurité. La préfecture de Mayenne va tester pour la première fois le dispositif FR-Alert, qui a pour but d'alerter et informer la population en cas de crise. Les habitants des Coëvrons sont concernés.

Publié le 08/12/2025 à 14h40, mis à jour le 08/12/2025 à 14h41 - Par Simon Lebaron
Sécurité. Un dispositif d'alerte par SMS testé pour la première fois en Mayenne
Un exercice de ce type a déjà été réalisé en Seine-Maritime. - Pierre Durand-Gratian

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Exercice", c'est la mention que portera le message des services de l'Etat. Mardi 16 décembre, un exercice sera réalisé avec la communauté de communes des Coëvrons. Dans ce cadre, le dispositif FR-Alert sera activé à 10h, à titre de test, dans l'ensemble des communes des Coëvrons. Il s'agira d'un message reçu sur téléphone portable. Il précisera qu'il s'agit d'un test du dispositif et sera distribué sans notification sonore.

Cet exercice de communication de crise vise à renforcer la préparation du territoire face aux risques majeurs. "Il ne correspond à aucune situation réelle de danger et aucune action n'est attendue de la part de la population", rassure la préfecture.

Un premier exercice dans l'Orne

Un premier exercice organisé par la préfecture de l'Orne aura lieu cette semaine. Il ne concernera, en Mayenne, que les communes de Thuboeuf et de Saint-Julien-du-Terroux. Les personnes présentes dans ces communes recevront un message FR-Alert sur leur téléphone portable.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sécurité. Un dispositif d'alerte par SMS testé pour la première fois en Mayenne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple