Rives-en-Seine. Pont de Brotonne fermé, SMS d'alerte… Un exercice de sécurité civile ce jeudi 12 juin

Simuler le pire pour mieux s'y préparer : c'est le but d'un exercice de sécurité civile prévu jeudi 12 juin sur la commune de Rives-en-Seine. Il s'agit de tester les dispositifs prévus en cas d'incident chez Revima, société de maintenance aéronautique, dans le cas où les effets dépasseraient les limites de cette entreprise, classée Seveso seuil haut. On appelle cela le plan particulier d'intervention (PPI). Celui de Rives-en-Seine a été approuvé par le préfet de la Seine-Maritime en janvier dernier.

Cinq communes concernées

Le scénario de cet exercice "sera basé sur une série d'incidents conduisant à l'émission d'un nuage toxique" dans un périmètre de 2,8km autour de l'entreprise, précise la préfecture. La "zone d'effets potentiels majorants" est donc susceptible de concerner cinq communes : Rives-en-Seine bien sûr, ses voisines Saint-Arnoult et Maulévrier-Sainte-Gertrude, mais aussi, sur la rive gauche de la Seine, Notre-Dame-de-Bliquetuit et Arelaune-en-Seine. Les services de la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo sont également concernés.

Cet exercice permettra de tester l'articulation entre le plan d'opération interne à l'entreprise (POI) et le PPI, déclenché par le préfet.

Le pont de Brotonne fermé

Ce sera aussi l'occasion de tester l'alerte de la population via les sirènes et via le système FR-Alert, pour la cinquième fois. Pour rappel, ce système permet d'alerter par un SMS géolocalisé ou via des notifications toute personne détentrice d'un téléphone portable qui se trouve dans la zone de danger.

Enfin, l'exercice permettra de tester la fermeture automatique du pont de Brotonne, pilotée à distance depuis le centre de coordination routière de Rouen. Un dispositif entré en vigueur l'été dernier, qui comprend signal sonore, feu clignotant et barrières.

Des pompiers spécialisés dans le risque chimique et le secours à personne seront déployés sur le terrain, ainsi qu'un dispositif fictif de bouclage de la zone à risque. Seul le pont de Brotonne sera réellement fermé temporairement à la circulation à un moment de la journée.