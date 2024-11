Recrutement. 100 postes à pourvoir dans l'aéronautique normande avant fin décembre

Acteur majeur de l'économie régionale, NAE fédère 178 entités employant plus de 24 600 personnes dans les secteurs stratégiques de l'aéronautique et de la défense. Une occasion unique d'intégrer un secteur en pleine croissance en Normandie !

Avec l'appui de France Travail Normandie, les job datings bénéficient d'une large visibilité grâce à la plateforme mesévénementsemploi et à des dispositifs innovants tels que l'immersion en entreprise et la formation en situation de travail (AFEST). Par ailleurs, 24 autres membres du réseau NAE recrutent pour plus de 110 postes, accessibles sur nae.nous-recrutons.fr.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

TE Connectivity (Evreux) : 45 postes en CDI à pourvoir, notamment dans l'usinage, la galvanoplastie, et le moulage.

Job dating : mercredi 4 décembre.

Inscription obligatoire : Formulaire en ligne.

Lieu : 17 rue Lavoisier, Evreux.

Revima (Rives-en-Seine) : 50 postes en CDI et CDD dans la mécanique, la peinture industrielle, et le contrôle qualité.

Job dating : le 11 décembre.

Inscription obligatoire avant le 2 décembre : Formulaire en ligne.

Lieu : 1 avenue du Latham 47, Rives-en-Seine.

Les candidats auront l'opportunité de visiter les ateliers, d'échanger avec des experts métiers et de passer un entretien sur place.