Normandie. C'est la semaine du nucléaire chez France Travail : un secteur qui recrute

"Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça !" Ce raffineur au chômage ne s'attendait sans doute pas à jouer au Meccano (jeu de construction) dans son agence France Travail (ex-Pôle Emploi) de Lillebonne, en Seine-Maritime. Pourtant, l'atelier qu'il suit lundi 3 février est parfaitement sérieux : il s'agit d'évaluer la capacité des demandeurs d'emploi présents à travailler en binôme. Face au quinquagénaire, une camarade d'atelier doit lui indiquer clairement la marche à suivre pour construire une structure simple. "Dans le nucléaire, la sécurité est très importante, mais la communication aussi, sinon cela peut poser souci", note Sylviane Levallet, conseillère entreprise à France Travail.

Des besoins importants

Ce petit test s'inscrit dans le cadre d'une détection de potentiels, organisée par France Travail à l'occasion de la semaine des métiers du nucléaire en Normandie. Travail en équipe dans un temps imparti, respect des normes et des consignes… A l'issue de la matinée, une évaluation globale permet aux demandeurs d'emploi de savoir s'ils ont les capacités de base attendues dans le secteur du nucléaire. "Ce n'est pas un recrutement, mais cela peut donner des idées et être une plus value dans le cadre d'une entrée en formation ou pour un futur employeur", souligne Sylviane Levallet.

Reportage - Semaine des métiers du nucléaire Impossible de lire le son.

Car les besoins sont et seront importants, dans la région. "Plus de 10 000 postes pour la construction des réacteurs EPR 2 sur la centrale de Penly, près de Dieppe, sans compter les moyens nécessaires pour les grands carénages de Penly et Paluel en 2026, cela nécessite d'aller chercher des profils qui ne sont pas forcément dans la branche actuellement", pointe Bertrand Aubruchet, le directeur de l'agence de Lillebonne. "Terrassement, maintenance industrielle, nettoyage industriel, sécurité… Il existe de nombreux postes, chez EDF mais aussi chez les prestataires."

La centrale de Flamanville et l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague, dans la Manche, engendrent aussi des besoins pour les années à venir en Normandie.

Pratique. L'ensemble des événements liés à la semaine des métiers du nucléaire est à retrouver sur mesevenementsemploi.francetravail.fr (saisir une ville et sélectionner "semaine du nucléaire" dans le menu Opération).