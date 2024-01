Orne. Opération séduction auprès des conjoints de gendarmes pour faire venir les militaires

Les cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement, puis toutes celles de la Libération dans toute la Normandie. Ajoutez à cela des renforts à envoyer à Paris pour les Jeux olympiques : cette année 2024 s'annonce chargée pour les forces de l'ordre. Et la gendarmerie de l'Orne recrute.

Un travail de partenariat entre le colonel Benech et Patricia Pomarède.

Mais avec un taux de chômage en baisse, la bataille est rude sur le marché du recrutement, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. La gendarmerie de l'Orne vient de signer une convention avec Pôle emploi (désormais appelé France Travail). Il s'agit bien sûr d'essayer de susciter de nouvelles vocations. Mais il s'agit aussi de faire venir dans l'Orne des gendarmes qui sont déjà en poste ailleurs, "notamment en dénichant un travail dans ce département pour leur conjoint", explique Patricia Pomarède, directrice de Pôle emploi dans l'Orne.

Ecoutez ici Patricia Pomarède: Impossible de lire le son.

"C'est une action en trois directions : recrutement, attractivité et reconversion", détaille le colonel Bénech, patron des six cents gendarmes et réservistes de l'Orne, qui va faire remonter les aides à l'emploi des conjoints au niveau régional, espérant ainsi susciter de nouvelles arrivées de gendarmes dans l'Orne.