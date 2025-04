Manche. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente au premier trimestre 2025

Le nombre de demandeurs d'emploi augmente dans la Manche au premier trimestre 2025, selon les statistiques de France Travail dévoilées lundi 28 avril. Le nombre de demandeurs de catégorie A, sans emploi et tenu d'en chercher un, est en hausse de 7,6% par rapport au trimestre précédent et de 12,9% sur un an. La hausse est plus modérée sur l'ensemble des catégories A, B et C avec une croissance de 3,7% sur un trimestre et 4,4% sur un an. Ces chiffres sont dans la moyenne nationale et un peu moins élevés que la moyenne régionale.

• A lire aussi. Que cache cette si forte augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en 2025 ?

Dans le département, 3 885 personnes sont en catégorie G, une nouvelle catégorie qui rassemble toutes les personnes au RSA qui n'ont pas encore été orientées par France Travail vers un service. 167 personnes sont inscrites pour suivre un parcours social (par exemple les personnes handicapées qui sont maintenant inscrites à France Travail).

Les jeunes et les chômeurs de moins de trois mois plus touchés

Dans le détail, ce sont les moins de 25 ans qui sont le plus touchés. Le nombre de personnes en demande d'emploi de moins de 25 ans en catégorie A bondit de 34% sur un trimestre, et 40% sur un an. Cette augmentation est aussi visible sur les catégories A, B et C mélangées (+18,2% et +20,4%). Le nombre de demandeurs d'emploi de moins d'un an est en hausse (+6,3% sur un trimestre, +7,8% sur un an). La hausse est notamment chez les personnes au chômage depuis moins de trois mois (+12,6% et +13,5%).