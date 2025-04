Normandie. Pourquoi le nombre de demandeurs d'emploi a fortement augmenté au premier trimestre 2025 ?

D'après les données officielles, au premier trimestre 2025, 292 850 personnes étaient inscrites à France Travail en Normandie, toutes catégories confondues​. Cela représente une hausse de 3,9% sur le trimestre et de 5,3% sur un an !

Les personnes inscrites à France Travail sont regroupées en différentes catégories : sans emploi pour la catégorie A, en activité réduite courte (moins de 78 heures par mois) pour la catégorie B, et en activité réduite longue pour la catégorie C​

A noter : parmi ces inscrits, 39 476 personnes étaient en attente d'orientation (catégorie G) et 1 089 engagées dans un parcours social (catégorie F)​.

Des demandeurs d'emploi de plus en plus nombreux, surtout sans emploi

Le nombre de demandeurs d'emploi "actifs" (catégories A, B, C) grimpe aussi : 256 550 personnes recensées, dont 146 300 en catégorie A et 110 250 en catégories B et C​.

Le focus sur la catégorie A est particulièrement marquant : +9,6% sur le trimestre (+12 760 personnes) et +14,5% sur un an !

Les départements les plus touchés

Certaines zones de Normandie s'en sortent un peu mieux que d'autres. Sur un trimestre :

• +5,7% d'inscriptions en catégories A, B, C en Seine-Maritime

• +4,5 dans l'Orne, la Manche et le Calvados

• +3,3% dans l'Eure​

C'est en Seine-Maritime que le choc est le plus fort pour la catégorie A seule : +11,4% sur trois mois et +16,2% sur un an​. La Manche n'est pas épargnée non plus : +7,6% sur un trimestre​.

Les jeunes particulièrement touchés : +35,5% en catégorie A !

Les moins de 25 ans sont de loin les plus impactés par cette hausse.

• En catégories A, B, C : +20,4% sur le trimestre​

• En catégorie A seule : +35,5% sur le trimestre et +46,8% sur un an​

• A l'inverse, les 25-49 ans et les 50 ans et plus sont bien moins concernés, avec des hausses de respectivement 2,1% et 0,8% pour l'ensemble A, B, C​.

Ancienneté : de plus en plus de "nouveaux" demandeurs d'emploi

Au premier trimestre 2025, le nombre de personnes inscrites depuis moins d'un an bondit de 7,6%​. A l'inverse, le nombre de celles inscrites depuis plus d'un an ne progresse que de 0,7%.

Pourquoi cette hausse brutale ?

Plusieurs facteurs expliquent ce choc :

• Réforme France Travail : depuis janvier 2025, les bénéficiaires du RSA, les jeunes en mission locale et les personnes handicapées sont automatiquement inscrits​.

• Nouvelles règles d'actualisation : depuis octobre 2024, certains ajustements ont mécaniquement fait gonfler les effectifs en catégorie A​.

Ces changements biaisent un peu les comparaisons d'une année sur l'autre, même si la tendance générale à la hausse est bien réelle.