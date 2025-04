Manche. Les intentions d'embauche baissent dans le département

Les intentions d'embauche sont en baisse pour la Normandie en 2025. Dans un bilan publié par France Travail, mardi 15 avril, il y a près de 112 000 projets de recrutement sur l'ensemble de la région, soit 10,8% de moins que l'année dernière. La Manche est fortement impactée avec une baisse de 15,5%. Il y a près de 19 500 projets de recrutement émis (soit -3 566 projets), et 27,4% des établissements prévoient de recruter dans le département (en baisse de 5,7 points).

60% des projets d'embauche sont jugés difficiles à pourvoir par les chefs d'entreprise et 36% sont pour des emplois saisonniers dans le département.

Centre-Manche

Dans ce secteur, un quart des entreprises prévoient d'embaucher, ce qui fait un peu moins de 7 500 projets. Ces chiffres sont en diminution par rapport à l'an dernier (-3,9 points et -1 125 projets). Un tiers de ces embauches sont saisonnières. Dans les grandes familles de métiers, c'est d'abord la vente, le tourisme et le service qui embauchent le plus, puis les métiers du secteur de l'industrie et enfin les fonctions sociales et médico-sociales. Concrètement, sont recherchés des aides à domicile, des agriculteurs, des ouvriers peu qualifiés pour l'industrie agroalimentaire, des serveurs…

Dans 58% des projets d'embauche, les dirigeants estiment que c'est compliqué de trouver du monde. Ce chiffre grimpe même à 91% dans le secteur de la construction. Dans le top 4 des projets de recrutement difficile à mener, il y a les mêmes que dans le top des métiers recherchés, avec aussi un besoin de 226 pêcheurs et aquaculteurs.

Sud-Manche

28% des entreprises du sud-Manche prévoient d'embaucher, ce qui fait un peu plus de 5 900 projets, avec là encore des chiffres en diminution par rapport à l'an dernier (-4,6 points et -669 projets). Près de la moitié, 46%, de ces projets d'embauche concernent des emplois saisonniers. Ce sont la vente, le tourisme et le service qui embauchent le plus, 42% des offres, puis les métiers du secteur de l'industrie et enfin les fonctions sociales et médico-sociales. Des aides de cuisine et employés de la restauration, des serveurs, des aides-soignants, des employés de l'hôtellerie et enfin des agents de service hospitaliers sont recherchés.

59% des projets d'embauche sont jugés complexes à pourvoir selon les dirigeants, jusqu'à 77% dans le secteur de la construction. On retrouve les mêmes métiers dans le top 5 des projets de recrutement difficiles à mener.

Cotentin

Sur le secteur, 28% des entreprises prévoient d'embaucher, avec un peu plus de 6 000 projets et toujours des chiffres en baisse par rapport à l'an dernier (-9,1 points et -1 772 projets). Un tiers de ces emplois sont saisonniers. Les grandes familles de métiers qui souhaitent embaucher sont la vente, le tourisme et le service, puis les métiers du monde social et médico-social et enfin, à égalité, des ouvriers pour l'industrie ou le bâtiment. Sont recherchés des serveurs, des aides de cuisine et employés de la restauration, des personnels de ménage chez des particuliers, des agriculteurs et des ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets.

Dans 62% des projets d'embauche, les dirigeants estiment que c'est compliqué de trouver du monde et jusqu'à 94% dans le secteur de la construction. Parmi le top 5 des projets d'embauche les plus compliqués à mener il y a la quête d'ingénieurs et cadres d'études en recherche et développement dans l'industrie et des professionnels de l'animation socioculturelle.