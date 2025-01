Centre et sud-Manche. Des entreprises "résilientes" et une année 2025 "plus difficile" pour le président du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Coutances, qui couvre le centre et le sud-Manche, a clôturé l'année 2024 et ouvert 2025, lundi 27 janvier, lors de son audience de rentrée. Une audience qui permet de faire le point sur l'activité de la juridiction qui traite des litiges entre sociétés, et aide les chefs d'entreprise en difficulté économique. L'activité du tribunal raconte aussi la situation économique du département.

"Le département de la Manche est un département qui est assez résilient. Par rapport à l'activité économique nationale, si nous ne montons pas bien haut en matière de performance, nous ne descendons pas non plus très bas", estime Patrick Lepelleux, le président du tribunal de commerce. Pour lui, cela prouve que les entreprises sont bien gérées et évitent les accidents. Il tire aussi des perspectives pour 2025. "Nous sommes en train de constater une évolution négative du nombre de défaillances des entreprises. 2025 sera certainement une année un peu plus difficile, voire aussi 2026 sur un certain nombre d'activités", développe-t-il. Il pense notamment au secteur du bâtiment et à celui du petit commerce de centre-ville.

Prévenir les défaillances

Une grande partie de l'activité du tribunal de commerce est d'accompagner les entreprises en difficulté, justement pour éviter la liquidation et les pertes d'emploi. Le président encourage d'ailleurs les chefs d'entreprise à venir demander conseil au tribunal avant d'être dans l'incapacité de sauver la société. "Nous essayons d'anticiper des difficultés plus importantes. Il faut franchir les barrières du tribunal. Tout se fait confidentiellement et gratuitement pour donner un certain nombre de conseils et éviter le pire aux entreprises", assure Patrick Lepelleux. 368 salariés ont été concernés par une procédure collective (redressement, sortie de crise, ou encore liquidation) dans des entreprises manchoises et 118 emplois ont pu être conservés.