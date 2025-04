Marché du travail. Plus de 13 000 postes en moins en Normandie : le recrutement en baisse pour 2025

Société. Moins de recrutements, plus de difficultés à embaucher : selon la dernière enquête de France Travail, les projets d'embauche repartent à la baisse en Normandie en 2025. Quels secteurs sont les plus touchés ? Pourquoi cette baisse ? Et quelles pistes pour rebondir ? On fait le point.