Près de Caen. La marque Hermès installe une maroquinerie sur le site de l'ancienne SMN, 260 postes d'artisans ouverts

Le site industriel de l'ancienne Société métallurgique de Normandie (SMN), à Colombelles, va bientôt connaître une seconde vie. La maison Hermès y prévoit d'implanter une nouvelle maroquinerie à l'horizon 2028.

260 nouveaux postes annoncés

Ce sera la 27e maroquinerie du célèbre sellier implanté en France. Et surtout, un chantier porteur d'emploi : à terme, 260 postes d'artisans devraient y être créés. Pour former et recruter ces futurs salariés, Hermès s'appuiera sur son Ecole des savoir-faire, sur les équipes de France Travail et sur plusieurs partenaires locaux de l'emploi.

Alors que la SMN, fermée en 1993, a laissé derrière elle une vaste friche, l'arrivée d'Hermès à Colombelles marque un tournant pour ce secteur de la ville, longtemps associé à l'activité sidérurgique.